Учёные: коронавирус сохраняется на использованных масках неделю

Коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
По их данным, на печатной и папиросной бумаге COVID-19 выживает всего несколько часов, а на тканях исчезает уже на второй день. На стекле и банкнотах коронавирус держится до четырёх дней, на изделиях из пластика — около четырёх – семи дней,
Вирус может попасть на руки, а если вы дотронетесь ими до глаз, то и в ваш организм, — напоминают учёные.
Они отметили, что по-прежнему самым эффективным способом избежать заражения является мытьё и дезинфекция рук.
Ранее учёные сообщили о наличии дополнительных признаков, которые могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции. Согласно исследованиям, их по меньшей мере три. Заболевание может проявиться в виде головных болей, головокружения и потери обоняния. Эти симптомы наблюдались у 8% больных из Ухани, писал NEWS.ru.
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