Учёные: коронавирус сохраняется на использованных масках неделю

https://static.news.ru/photo/0e69f9c6-77d7-11ea-a605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

По их данным, на печатной и папиросной бумаге COVID-19 выживает всего несколько часов, а на тканях исчезает уже на второй день. На стекле и банкнотах коронавирус держится до четырёх дней, на изделиях из пластика — около четырёх – семи дней, передаёт телеканал «360».

Вирус может попасть на руки, а если вы дотронетесь ими до глаз, то и в ваш организм, — напоминают учёные.

Они отметили, что по-прежнему самым эффективным способом избежать заражения является мытьё и дезинфекция рук.

Ранее учёные сообщили о наличии дополнительных признаков, которые могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции. Согласно исследованиям, их по меньшей мере три. Заболевание может проявиться в виде головных болей, головокружения и потери обоняния. Эти симптомы наблюдались у 8% больных из Ухани, писал NEWS.ru.