Учителя элитной школы при МГУ обвинили в домогательствах к детям

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Выпускники школы-интерната для одарённых детей при МГУ сообщили о многолетних домогательствах со стороны учителя физики Сергея Сергеева. Семь бывших учеников рассказали журналистам издания «Проект» о сексуальных действиях против их воли со стороны преподавателя.

По рассказам выпускников, которые на момент событий были несовершеннолетними, Серееев неоднократно приставал к ним как в школе и у себя дома, так и во время организованных им походов. Так, один из бывших учеников рассказал, что во время похода в 2000 году мужчина предложил ему массаж в палатке, а затем начал мастурбировать ему.

В общей сложности четверо человек рассказали, что Сергеев мастурбировал им или делал массаж простаты. Ещё трое пожаловались, что он трогал их за гениталии.

Мужчина, который в 2009 году учился в одиннадцатом классе сообщил, что приезжал к учителю на дачу. Они выпили, после чего молодой человек остался у него на ночёвку.

Я проснулся оттого, что он зашёл в комнату, пытался гладить меня. Начал спину трогать, стал ниже спускаться, за остальные части трогать, в том числе причинные <...> В итоге он снял с меня трусы, начал трогать за гениталии, — рассказал он.

Кроме того, 12 учеников рассказали, что во время походов учитель фотографировал их голыми. Также он обыскивал их рюкзаки и выбрасывал плавки «за ненадобностью». Одна из выпускниц сообщила, что видела на компьютере преподавателя фотографии голых учеников.

Всего корреспондент издания поговорила с 50 учениками Сергеева. При этом бывшие ученики не планируют требовать возбуждения уголовного дела в отношении преподавателя, так как по многим случаям вышел срок давности, однако они хотят, чтобы его отстранили от работы с детьми. Руководство школы в свою очередь не собирается проводить прореку или отстранять его от работы, так как «"у них нет для этого юридической возможности.

По информации журналистов, Сергеев — лауреат «множества наград», включая премию Фонда Сороса. Он руководит клубом водного туризма, открыл лабораторию научного творчества ЛАНАТ при школе, которая организует конкурс научных проектов для детей «Шустрик». Это мероприятие посещал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее в домогательствах обвинили участника интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. В 2020 году стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. Сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.