Учителей предложили звать на телевидение, чтобы поднять престиж профессии

Фото Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Учителей следует приглашать на телевидение, чтобы поднять престиж профессии, заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова «Парламентской газете». Она ожидает, что в 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника, обратить внимание на учителей удастся, в том числе восстановив единую систему оплаты труда. Сейчас же учителя получают разную зарплату в зависимости от региона.

На встречах с профессионалами ведущих телеканалов я не раз задавала вопрос: доколе мы в прайм-тайм будем разбираться, кто от кого родил и с кем подрался? Почему телевидение и радио не знакомят общество с современными, думающими, интересными педагогами? Ведь очень важно показать такого современного учителя, которого любят дети и который состоялся в профессии, — сказала Гумерова.

План по проведению Года педагога и наставника специальный оргкомитет при правительстве должен подготовить и утвердить к осени.

2 апреля стало известно, что межрегиональный профсоюз «Учитель» потребовал сократить нагрузку на педагогических работников в части проведения дополнительных мероприятий. Речь идёт о фактически сверхурочной работе, которая не оплачивается. Педагогов заставляют не только заниматься бумажной рутиной, но участвовать в различных курсах, публичных мероприятиях, обходить неблагополучные семьи и мониторить соцсети.