Учителей могут привлечь к вручению повесток в рамках мобилизации «Объясняем.рф»: педагогов могут уполномочить вручать повестки в ходе мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Педагоги могут быть привлечены к работе по вручению повесток в рамках частичной мобилизации, сообщает портал «Объясняем.рф». Решение об этом имеет право принять глава муниципального образования.

Правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам? Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо, — поясняется в сообщении.

Ранее на горячей линии «122» рассказали, что и сами педагоги могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет об учителях-мужчинах, имеющих воинское звание и боевой опыт. Решение о призыве в каждом конкретном случае будет приниматься военкоматами.

В свою очередь первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой внести в список работников, не подпадающих под критерии частичной мобилизации, учителей начальной и средней школы. Она подчеркнула, что педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах, а «женское лицо» российской школы отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно из неполных семей.