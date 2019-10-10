Ученики школы посёлка городского типа Боровский записали на видео, как учитель ОБЖ кричит матом и бьёт детей.
Педагог называл школьников дебилами и дёргал за руки. Видеозапись была распространена в социальной сети «ВКонтакте».
Не [бил] вас никто давно? Я буду. Понятно? — кричал работник образовательного учреждения.
В местном управлении образования назвали поведение учителя недопустимым. Там заявили, что проводится внутреннее расследование, на время которого преподаватель отстранён от работы.
Уполномоченный по правам детей региона Андрей Степанов сказал журналистам «
С моей точки зрения, это неприемлемо, потому что подростки в силу своей эпатажности могут такие ситуации провоцировать ровно для того, чтобы создавать видео и дальше распространять, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что Апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».
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