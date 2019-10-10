https://static.news.ru/photo/a39a781c-eb5b-11e9-b788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ученики школы посёлка городского типа Боровский записали на видео, как учитель ОБЖ кричит матом и бьёт детей.

Педагог называл школьников дебилами и дёргал за руки. Видеозапись была распространена в социальной сети «ВКонтакте».

Не [бил] вас никто давно? Я буду. Понятно? — кричал работник образовательного учреждения.

В местном управлении образования назвали поведение учителя недопустимым. Там заявили, что проводится внутреннее расследование, на время которого преподаватель отстранён от работы.

Уполномоченный по правам детей региона Андрей Степанов сказал журналистам « Говорит Москва », что, скорее всего, педагог будет уволен после разбирательств. Он отметил, что учитель не должен применять силу ни при каких условиях.

С моей точки зрения, это неприемлемо, потому что подростки в силу своей эпатажности могут такие ситуации провоцировать ровно для того, чтобы создавать видео и дальше распространять, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».