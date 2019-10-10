Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ученики школы посёлка городского типа Боровский записали на видео, как учитель ОБЖ кричит матом и бьёт детей.

Педагог называл школьников дебилами и дёргал за руки. Видеозапись была распространена в социальной сети «ВКонтакте».

Не [бил] вас никто давно? Я буду. Понятно? — кричал работник образовательного учреждения.

В местном управлении образования назвали поведение учителя недопустимым. Там заявили, что проводится внутреннее расследование, на время которого преподаватель отстранён от работы.

Уполномоченный по правам детей региона Андрей Степанов сказал журналистам «Говорит Москва», что, скорее всего, педагог будет уволен после разбирательств. Он отметил, что учитель не должен применять силу ни при каких условиях.

С моей точки зрения, это неприемлемо, потому что подростки в силу своей эпатажности могут такие ситуации провоцировать ровно для того, чтобы создавать видео и дальше распространять, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».

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