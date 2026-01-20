Ученый ответил, из-за чего возникают мощные магнитные бури

Мощные магнитные бури возникают из-за выбросов плазмы от Солнца, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, именно попадание потока заряженных частиц в магнитосферу Земли провоцирует ее сильные колебания, которые некоторые люди переносят очень тяжело.

Сразу скажу, что Солнце не может взорваться. Были и более мощные всплески, [чем 18 января], мы это пережили. Здесь нас не столько Солнце беспокоит, сколько Земля, потому что плазма, выброшенная от звезды, может полететь в любую сторону. Сейчас она направилась в сторону Земли и попала. Мы физически ощущаем это, потому что такого рода возмущение магнитного поля в конечном итоге приводит к магнитной буре или сильным колебаниям магнитного поля Земли. Некоторые люди, их меньшинство, это ощущают, плохо себя чувствуют, — пояснил Эйсмонт.

Ранее появилась информация, что 20 января Землю накроет мощная магнитная буря. Эксперты прогнозируют ее интенсивность на уровне G3/G4. Источником этого явления стал выброс плазмы, зафиксированный на Солнце 18 января.