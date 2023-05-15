Ученые в России открыли новые опасные виды клещей PJA: российские ученые открыли новые виды клещей, которые переносят чуму

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, который являются возбудителями чумы и лихорадки Западного Нила. Исследование российских ученых было опубликовано в журнале Persian Journal of Acarology. Специалисты отмечают, что паразиты широко распространены в Монголии и Сибири.

Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Первый вид известен как переносчик бартонелеза. Второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний, — сказано в исследовании.

По словам ученых, морфологически новые клещи не похожи на описанных ранее, а обитают южнее азиатской части России, предположительно, на территории Китая. Отмечается, что в дальнейшем российские специалисты планируют работать в сотрудничестве с китайскими учеными.

Ранее эксперт по выживанию предупредил, что подцепить клещей можно везде: в поле, в высокой траве, в лесу, даже на дачной лужайке. Помимо энцефалита, клещи также переносят боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремию, анаплазмоз и ку-лихорадку.