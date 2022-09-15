Ученые США: последствия COVID-19 могут проявиться спустя год после болезни

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Исследования ученых американского Университета «Кейс-Вестерн-Резерв» показали, что после перенесенного COVID-19 в течение года у пожилых людей риск развития болезни Альцгеймера увеличивается почти в два раза. Так, например, у людей старше 65 лет после заражения коронавирусом риск развития заболевания мозга на 50–80% выше, чем у тех, кто им не болел, сообщает LIVE24.

По данным специалистов, уже сейчас в Великобритании насчитывается почти 900 тысяч человек, страдающих какой-то из форм заболевания головного мозга.

Если сохранится рост выявленных эпизодов болезни Альцгеймера, наплыв пациентов с недугом, которые не получают сейчас никакого лечения, будет очень серьезным. Это может стать еще одной нагрузкой для ресурсов, которые обеспечивают долговременный уход, — пояснила соавтор исследования профессор Памела Дэвис.

По словам эксперта, ученые пока не уверены, сам ли патоген провоцирует развитие болезни Альцгеймера или же он просто ускоряет развитие заболевания у тех, кто и так должен был заболеть ею. По данным исследования, развитию этого недуга больше всего подвержены женщины старше 85 лет.

Ранее стало известно, что первым признаком деменции часто являются проблемы с памятью, например человек с трудом может найти дорогу домой. Еще одним признаком старческого слабоумия могут выступать повторяющиеся в короткий промежуток времени одни и те же вопросы. Тревожным звоночком могут стать и какие-то личностные изменения: если раньше человек любил гулять и вести активную социальную жизнь, но вдруг ни с того ни с сего полюбил проводить время дома.