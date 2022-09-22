Морковь во время беременности может сделать детей счастливыми, сообщил LIVE24 со ссылкой на исследования Даренского университета. Ученые зафиксировали реакцию вскоре после того, как будущие мамы употребили капсулы со вкусом моркови и капусты. Оказалось, что плод больше «смеется» на морковь, чем «плачет» на капусту.
Специалисты пришли к выводу, что беременные женщины могут повлиять на вкусовые предпочтения их детей и помочь сформировать здоровые привычки в еде, поскольку плод ощущает вкус съеденной матерью еды, глотая амниотическую жидкость матки.
Дети могут чувствовать вкус и запах в утробе матери. Проведенное исследование впервые показало эти реакции. Многократное воздействие вкусов еще до рождения ребенка может помочь установить предпочтения в еде после того, как он появится на свет, — сообщила аспирант Бейза Устун.
Соавтор исследования профессор Джеки Блиссет, заявил, что следующим шагом станет изучение того, проявляет ли плод менее «негативные» реакции на исследуемые ароматы с течением времени, что приводит к их большему принятию после рождения.
Учёные из Австралии ранее заявили, что картофельные чипсы, майонез, растительные масла и прочие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, являются крайне опасными для беременных женщин.