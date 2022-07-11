Ученые подсчитали, на сколько сокращается жизнь из-за подсаливания еды Подсаливание готовой пищи сокращает жизнь на два года

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Подсаливание готовой пищи сокращает жизни мужчин на два года, а женщин — на полтора года, выяснили ученые института общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета, расположенного в американском штате Луизиана. The Guardian уточняет, что исследование заняло девять лет.

Согласно исследованию, проведенному среди 500 000 британцев среднего возраста, добавление соли в блюда за столом связано с более ранней смертью, — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, около 70% соли поступает из обработанных и готовых продуктов. Остальные 8-20% люди добавляют в пищу за столом: показатель зависит от пристрастия человека к соленым продуктам.

Именной последней фокус-группе исследователи уделили особое внимание. В результате выяснилось, что у тех, кто вообще никогда или редко добавлял соль, риск преждевременной смерти был на 28% ниже, чем у тех, кто всегда делал это.

Профессор Лу Ци из Школы отметил, что даже незначительное сокращение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее полного отсутствия в пище, скорее всего, приведет к существенной пользе для здоровья. Он подчеркнул, что полученные данные не учитывают влияние других специй.

Ранее невролог Игорь Орлов заявил, что дефицит витамина D может привести к деформации костей у ребенка. Нехватка этого вещества проявляется затем в рахите, отметил врач.