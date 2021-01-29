Протестующие в Москве перекрыли движение у площади трёх вокзалов

https://static.news.ru/photo/44563f0e-63b3-11eb-842d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Участники несанкционированной акции протеста в Москве отправились шествием от станции метро «Красные Ворота» до Комсомольской площади.

Протестующие разбились на несколько групп, некоторые из них вышли на проезжую часть, перекрыв движение автотранспорта. Полицейские в данный момент пытаются оттеснить участников акции обратно к метро, протестующие скрываются от стражей порядка через дворы. Возле станций «Красные Ворота» и «Сухаревская» скопления граждан уже отсутствуют, полиция снимает оцепление.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Протесты сопровождаются задержаниями, только во Владивостоке в автозаках оказались более 100 человек.

Столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Поезда проезжают без остановки станции столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Кроме того, часть станций закрыты для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николая Сванидзе задержали в Москве рядом со станцией метро «Сухаревская». По предварительным данным, публициста практически сразу отпустили. Шествие он посетил в качестве члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.