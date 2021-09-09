Участник штурма в Беслане оценил желание террориста пересмотреть приговор

Участник штурма захваченной школы № 1 в Беслане и первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров в разговоре с NEWS.ru оценил желание единственного выжившего боевика — Нурпаши Кулаева — пересмотреть вердикт Верховного суда Северной Осетии. Инстанция приговорила его к смертной казни в 2006-м, однако из-за моратория на высшую меру боевику назначили пожизненное заключение.

Суд определил меру — пожизненное заключение — пускай сидит. Раньше надо было думать, прежде чем террористом становиться, — кратко ответил Герой России.

Нурпаши Кулаев попросил накануне пересмотреть материалы своего уголовного дела и обратился в аппарат уполномоченного по правам человека Северной Осетии. Документ рассмотрят в течение 30 дней. Осуждённый указал на некачественную защиту со стороны его адвоката Альберта Плиева.

Террористы Шамиля Басаева захватили школу 1 сентября 2004 года. Они потребовали встречи с рядом высокопоставленных лиц, освобождения арестованных боевиков, вывод федеральных войск с территории Чечни и признания независимости Чеченской республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ). Единственный, кто встретился с ними — бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Днём 3 сентября в школе произошли два взрыва и начался штурм. Всего погибли 334 человека, из них 186 детей и 10 сотрудников спецслужб.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь с реабилитацией, обучением пострадавших в Беслане и строительством пантеона в честь погибших.