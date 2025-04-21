Уборка за 15 минут: как быстро привести дом в порядок перед гостями

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Когда гости уже на подходе, а дома беспорядок, этот метод спасает даже самых нерадивых хозяек. И вот как они это делают.

Сначала берут три пакета: для мусора, вещей не на своих местах и вещей, требующих стирки. Быстро проходят по всем комнатам, распределяя предметы по пакетам.

Затем используют универсальное чистящее средство (например, соду с уксусом) для быстрой обработки поверхностей. Пыль с мебели убирают слегка влажными салфетками из микрофибры — они собирают пыль, а не размазывают ее. Пол протирают шваброй с распылителем, двигаясь от дальних углов к выходу.

Главный секрет: включают таймер на 15 минут и действуют максимально быстро. Такой подход не дает отвлекаться на второстепенные задачи.

Ранее сообщалось, что со временем любимые вещи теряют насыщенность цвета, но продлить их жизнь проще, чем кажется. Не нужны дорогие средства — поможет обычный уксус!