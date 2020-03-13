https://static.news.ru/photo/ed5ac25c-6524-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

В Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Тест выявил инфекцию у местной жительницы, которая недавно вернулась из Германии.

Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет, — сообщили в Минздраве Кировской области.

Сейчас женщина находится в кировской Инфекционной клинической больнице, пациентку поместили в специальный бокс. Медики передали данные в Роспотребнадзор, специалисты которого установят всех, кто контактировал с заболевшей, передаёт РИА Новости.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 33 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что биологи из Сингапура сделали важное заявление. По словам учёных, в геноме коронавируса произошло решающее изменение. По сравнению с первыми образцами, из него исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Это сделало вирус менее стабильным, чем считалось ранее.