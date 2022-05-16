Директором завода «Москвич» назначен замглавы столичного дептранса Директором завода «Москвич» стал замруководителя дептранса Москвы Дмитрий Пронин

Дмитрий Пронин / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин возглавил автомобильный завод «Москвич» в столице, говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что Пронин имеет большой опыт работы в автомобильной отрасли.

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие позиции 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода, в стенах которого выпускали легендарные авто «Москвич», а позднее — машины «Рено».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ.