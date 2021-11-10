У умершей от COVID-19 доцента ОмГМУ был фальшивый сертификат о прививке

Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, которая скончалась от коронавирусной инфекции 29 октября, предоставила в вуз поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщил проректор ОмГМУ Николай Николаев, комментируя вопрос в паблике вуза «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что после каждого случая смерти в результате коронавирусной инфекции вуз проводит внутреннее расследование, в которое, в частности, входит проверка подлинности вакцинации.

Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена, — написал Николаев.

Он также отметил, что портрет Широковой был удалён с коллажа преподавателей, размещённого в Сети под лозунгом «Мы привились! А ты?!».

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке теста, позволяющего выявить непривитого человека с фальшивым документом о вакцинации. По его словам, в таком случае анализ крови покажет отсутствие антител к мембранному белку аденовируса Ad26.