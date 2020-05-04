У спикера парламента Ленобласти Бебенина обнаружен коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушёл на самоизоляцию после получения положительного теста на коронавирусную инфекцию.
В понедельник, 4 мая, председатель парламента сдал повторный анализ. Как
Всего в Ленинградской области коронавирус выявлен у 1037 человек, выздоровели 188 пациентов, трое скончались.
По последним данным, в России число заразившихся COVID-19 достигло 145268 случаев, выздоровели 18095 человек, скончались 1356, писал NEWS.ru.
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