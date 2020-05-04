У спикера парламента Ленобласти Бебенина обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/6ef6a584-8dec-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бебенин Фото: lenoblzaks.ru

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушёл на самоизоляцию после получения положительного теста на коронавирусную инфекцию.

В понедельник, 4 мая, председатель парламента сдал повторный анализ. Как сообщает РИА Новости, его самочувствие хорошее, температура и другие показатели в норме.

Всего в Ленинградской области коронавирус выявлен у 1037 человек, выздоровели 188 пациентов, трое скончались.

По последним данным, в России число заразившихся COVID-19 достигло 145268 случаев, выздоровели 18095 человек, скончались 1356, писал NEWS.ru.