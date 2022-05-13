У пользователей Android в России начались проблемы с браузером Chrome

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Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей Android в России. Владельцы смартфонов и планшетов отметили, что в магазине приложений Play Market нет возможности скачать обновление. При попытке осуществить процесс обновления возникает ошибка, пишет ТАСС.

При попытке загрузить обновление из онлайн-магазина появляется сообщение об ошибке, — сказано в публикации.

Часть пользователей при этом сообщили, что у них по-прежнему всё работает штатно. На момент написания статьи компания Google ещё не прокомментировала ситуацию.

Apple ранее отключила оплату подписок и приложений в App Store со счетов мобильных телефонов клиентов «Мегафона», Yota и Tele2. Такая возможность пока присутствует у пользователей МТС и «Билайна». Абонентам, у которых не прошла оплата, система предлагает выбрать другой способ оплаты. Apple также запретила пополнять баланс Apple ID с кошельков Qiwi. Платёжный сервис сообщил, что его клиенты временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes. Это произошло «в связи с решением поставщика услуги».