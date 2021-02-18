У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолёт

https://static.news.ru/photo/4f82e4c6-7219-11eb-8812-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом полицейские изъяли три элитных авто, а у предполагаемого главы банды обнальщиков и вовсе обнаружили личный самолёт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, преступная группа состояла из семи человек. Полицейские уже установили их личности.

Изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 млн рублей, а также электронные носители информации и документы. У предполагаемого организатора обнаружен частный самолет, решается вопрос о его изъятии, — рассказала Волк телеканалу «Санкт-Петербург».

На данный момент пятеро из подозреваемых в обналичивании «детских» денег находятся в следственном изоляторе, один — под домашним арестом, а другой — под подпиской о невыезде.

Мошенники работали в 11 российских регионах. От имени людей, которым положен маткапитал, они передавали в Пенсионный фонд поддельные документы с данными о кредитах на строительство жилих домов. Сотрудники ПФР переводили деньги не подозревая, что их обманывают. Сумма нанесённого ущерба составила более 20 миллионов рублей.

Между тем ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой поддержки, сообщал NEWS.ru.