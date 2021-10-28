У матери попавшего под поезд ребёнка потребовали деньги за его ремонт

Компания «Росгосстрах» потребовала 400 тысяч рублей от семьи ребёнка, который погиб под колёсами электрички. Страховщики пытаются добиться компенсации за вред, причинённый поезду, передаёт «Дождь» (признан властями РФ иноагентом). Претензии объясняются тем, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей.

Организация направила матери погибшего ребёнка досудебную претензию. В тексте говорится, что «Росгосстрах» выплатил РЖД 400 972 рубля за ущерб, нанесённый поезду «Ласточка», который сбил школьника. Страховщики заявили, что ребёнок нарушил правил нахождения на железнодорожных путях, а с 14 лет несовершеннолетние сами несут ответственность за причинённый вред.

Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности Вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рубля, — говорится в письме.

Компания пригрозила увеличением суммы претензии на 25%, если дело будет рассматриваться в суде. Кроме того, приставы могут забрать имущество в счёт долга.

Адвокат женщины Дмитрий Минаев рассказал журналистам, что семья погибшего заплатила «Росгосстраху», но теперь собирается обращаться со встречным иском.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. 15-летний школьник переходил пути на станции Поварово в Солнечногорске Московской области и не заметил приближающийся поезд Тверь — Москва. Машинист пытался подать звуковой сигнал, но ребёнок не услышал его, так как был в наушниках. Он умер до прибытия врачей. По информации МК, погибший шёл по наземному переходу.

В июле в Московской области под колёса электрички попал участник шоу «Голос.Дети». Мальчик ехал на мопеде через ж/д пути в наушниках.