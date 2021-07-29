У гаишника в Москве нашли автопарк и недвижимость за 40 млн рублей

Прокуратура выяснила, что расходы бывшего сотрудника ГИБДД УМВД по Юго-Восточному округу Москвы Феликса Дунаевского не соответствуют общему трёхлетнему доходу семьи. Прокуроры установили 40,5 млн рублей неподтверждённого расхода, об этом сообщает «Коммерсант».

Сам Дунаевский купил автомобили Subaru WRX STI и BMW Х5 xDrive M50d. Его жена — BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel и Porsche Macan GTS. Также подержанные мотоцикл Yamaha WR 450F и ВАЗ-21053. Кроме того, супруга приобрела два земельных участка с постройками.

При этом за 2013–2015 годы, предшествовавшие сделкам, официальный доход обоих — 3 млн 640 тыс. рублей.

Так как автомобилей во владении уже не было, прокуратура постановила взыскать эквивалент стоимости большинства машин в размере 16 млн 570 тыс. 847 руб. и передать его в Пенсионный фонд. В доход государства обратят купленную недвижимость.

Супруги подали жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но она была отклонена. Решение прокуратуры осталось в силе.

Ранее у главы Ставропольского ГИБДД нашли дворец, забитый роскошью и наличными.