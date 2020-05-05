Эпидемиолог: у большинства россиян с коронавирусом симптомов нет

https://static.news.ru/photo/6ef0e92c-8eba-11ea-b14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подавляющее большинство случаев коронавирусной инфекции в России протекают в лёгкой форме или бессимптомно. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его оценке, в полной мере заражение проявляется лишь у каждого пятого заболевшего.

На лёгкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70–80% случаев заболевания, — цитирует Акимкина сайт стопкоронавирус.рф.

Эпидемиолог уточнил, что отечественные тест-системы позволяют своевременно выявлять бессимптомных носителей коронавируса и людей с лёгкими клиническими формами. Дальнейшая их изоляция снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска, уточнил эксперт.

По состоянию на 5 апреля в России официально зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавирусной инфекции, почти 20 тысяч человек выздоровели, около 1,5 тысячи скончались.

В целом в мире уже более 3,5 млн заразившихся, свыше 1,1 млн исцелились, более 251 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в России от COVID-19 умерли трое представителей средств массовой информации. На домашнем карантине под наблюдением медицинских служб на данный момент находятся более 500 журналистов.