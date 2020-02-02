https://static.news.ru/photo/00d71758-45cd-11ea-af5a-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

У боксёра Георгия Кушиташвили, избившего росгвардейца в центре Москвы, полицейские изъяли 0,5 г чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер.

Экспертиза показала, что это чистый кокаин, без примесей, который закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на чёрном рынке, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Боксёр Георгий Кушиташвили со своим другом Овиком Оганисяном напали на сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной, когда росгвардеец остановил спортсменов для проверки документов. Пострадавшего госпитализировали с травмой носа, а боксёры задержаны. При досмотре у них нашли пакет с кокаином.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.