У бабушки Водонаевой выявили болезнь Альцгеймера после карантина

https://static.news.ru/photo/1650b3ca-240f-11eb-8df8-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева призналась, что её единственной 82-летней бабушке поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Она подчеркнула, что состояние родственницы усугубилось во время карантина.

Всё усугубилось именно после самоизоляции, когда она сидела дома три месяца и по понятным причинам не выходила на улицу, — цитирует KP.RU Водонаеву.

Она уточнила, что всё началось с частичной потери памяти, затем последовали необоснованные вспышки агрессии и обиды, развилось слабоумие. В результате поведение бабушки стало схожим с поведением двухлетнего ребёнка.

Я уже много лет не разговаривала с бабушкой о своих делах или по душам, она просто не понимает и ничего не запоминает. Как живёт наша семья, она не интересуется и не знает давно. Только постоянно всем недовольна, — добавила Водонаева.

Она призвала всех постоянно тренировать мозг, читать книги, собирать пазлы, учить стихи, начиная уже со среднего возраста, чтобы не стать потом обузой для детей и внуков. В пример она привела своего дедушку Богдана, который в этом же возрасте читает, интересуется политикой, экономикой, играет в шахматы и пребывает в здравом уме.

Как писал NEWS.ru, американские учёные разработали вакцину, которая может блокировать развитие болезни Альцгеймера. Доклинические испытания препарата на лабораторных животных оцениваются как успешные. Эта вакцина использует собственные иммунные клетки организма для атаки токсичных молекул, которые накапливаются в мозге. Она даёт сильный иммуномодулирующий эффект, не вызывая нежелательных аутоимунных реакций у стареющих мышей.

Данное заболевание характеризуется тотальной деменцией, при этом происходит прогрессирующий распад памяти, фиксируются корковые очаговые расстройства. По статистике, после постановки диагноза пациент живёт приблизительно семь лет.