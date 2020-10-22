Вакцина от Альцгеймера прошла успешные доклинические испытания в США

https://static.news.ru/photo/05b05010-1452-11eb-b872-fa163e074e61_660.jpg ПЭТ мозга с болезнью Альцгеймера Фото: US National Institute on Aging, Alzheimer's Disease Education and Referral Center/wikimedia.org

Американские учёные разработали вакцину, которая может блокировать развитие болезни Альцгеймера. Как сообщает журнал Medicalxpress, доклинические испытания препарата на лабораторных животных оцениваются как успешные.

Эта вакцина использует собственные иммунные клетки организма для атаки токсичных молекул, которые накапливаются в мозге. Она даёт сильный иммуномодулирующий эффект, не вызывая нежелательных аутоимунных реакций у стареющих мышей, — цитирует источник разработчика препарата.

По его словам, доклинические исследования показывают, что разработанная вакцина является безопасной. И она может дать клинический результат в лечении болезни Альцгеймера.

Данное заболевание характеризуется тотальной деменцией, при этом происходит прогрессирующий распад памяти, фиксируются корковые очаговые расстройства. По статистике, после постановки диагноза пациент живёт приблизительно семь лет.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании бразильских учёных, которые нашли связь между коронавирусом COVID-19 и развитием болезни Альцгеймера. По их данным, заражение коронавирусной инфекцией может привести к изменениям в мозге, которые связаны с проявлениями болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.