Тысячи жителей Дагестана собрались в мечетях во время пандемии

https://static.news.ru/photo/97d56828-75f5-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Уголовная ответственность грозит дагестанцам, которые, несмотря на режим самоизоляции, собрались на пятничную молитву большими группами.

В Джума-мечеть в Махачкале пришли около тысячи верующих, в Кизилюрте для религиозного обряда собрались около трёх тысяч человек. Глава республики Владимир Васильев заявил, что если данное нарушение повлечёт за собой смерти от коронавируса, виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Зачем вы приходите в мечети? Вы лучше меня знаете, что мечеть — это тот коврик, где вы можете молиться. Да, те кто это допустил, понесут уголовное ответственность, тяжелую ответственность, если кто-то умрёт и будет доказана связь. Зачем до этого доводить? Мы будем принимать меры, — заявил Васильев в эфире канала «Россия-1».

Как писал NEWS.ru ранее, службы в храмах и монастырях Русской церкви не останавливаются ни на день, так же будет и на Пасху. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.