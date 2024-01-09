Тысячи россиян остались без тепла: кому могут отключить отопление и почему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовое отключение отопления, с которым столкнулись жители Московской области во время новогодних праздников, может повториться в любом другом регионе, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. С чем это связано и куда обращаться в такой ситуации — в нашем материале.

Где и почему отключили отопление в Подмосковье

Из-за аварии на котельной, обслуживающей микрорайон населением 22 тыс. человек, которая находится на территории Климовского патронного завода, было отключено отопление в 173 жилых домах Подольска. На территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Завод является режимным объектом, и доступ на его территорию, в том числе в котельную, для проверяющих ограничен.

Во вторник, 9 января, Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела был задержан замглавы Подольска. Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. По данным ведомства, «исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе».

8 января президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Московской области Андрея Воробьева, который сообщил о положении дел в районах с нарушениями электро- и теплоснабжения. Глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» принять все возможные меры по восстановлению подачи тепла и электричества.

В пресс-службе губернатора Подмосковья сообщили, что подачу тепла во все отключенные дома в микрорайоне Климовск планируется восстановить к вечеру 9 января. Андрей Воробьев заверил жителей, что делается все возможное для возвращения подачи тепла.

Собственники Климовского патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей. По решению президента начался процесс национализации предприятия.

Аварии на коммунальных объектах также были зафиксированы в ряде других городов Московской области, в том числе в Химках. 7 января о проблемах с отоплением заявили жители Лыткарино, которые из-за сильных морозов, отсутствия отопления и перебоев с электричеством вынуждены разжигать костры во дворах. 8 января на отсутствие отопления пожаловались жители Красногорска: по их словам, тепла в домах на улице Парковой не было уже три дня.

Кроме того, как сообщило агентство «Интерфакс», в Екатеринбурге 9 января начались перебои с отоплением более чем в 300 домах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кому грозит отключение отопления

На отключение электричества и тепла в многоквартирном доме или в целом районе могут повлиять различные факторы. Как рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, первый критерий — возраст инфраструктуры. По словам депутата, в старых домах, построенных много десятилетий назад, вероятность отключений выше.

«Во-вторых, плохое техническое состояние сетей. Если в районе давно не проводилась реконструкция или обслуживание сетей, риск отключений возрастает. В случае отключения электричества или тепла жильцам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Если же проблема не решается, следует обратиться в местные органы власти», — пояснил Кошелев.

По заявлению экс-депутата Госдумы, руководителя общественной организации «Союз жителей» Олега Шеина, эта проблема системная, и в зоне риска сегодня в разной степени находятся все регионы страны.

«Сводка новостей за последние дни показывает, как в самых разных городах регулярно без отопления остаются по 80–100 домов. Это не подмосковная история, это общероссийская проблема, и все сегодня пребывают в зоне риска», — высказал мнение Шеин в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что основной массив коммунальной инфраструктуры закладывался в 1960–1980-е, и на тот момент использовались технологии, отличающиеся от современных.

«Нормативный срок эксплуатации той инфраструктуры оценивался в 25 лет. Причем никто, естественно, не планировал, что на эти сети будут дополнительно „вешать“ новый жилой фонд», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, никто не застрахован от отключения отопления: человек может приобрести квартиру в новостройке, однако он никогда не узнает состояние инфраструктуры, к которой подключен конкретный дом.

Куда обращаться при отключении отопления

Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Кошелев, управляющая компания или руководство ТСЖ должны помогать жителям в ходе решения проблемы, в том числе быть на связи с аварийной службой и обслуживающей инженерные сети организацией, предоставлять самую оперативную информацию.

Если же отключения происходят системно и никто не принимает меры для их устранения, можно обратиться в органы прокуратуры, которые проведут проверку законности действий или бездействия обслуживающих и регулирующих организаций, указал Кошелев.

По словам адвоката Григория Сарбаева, необходимо пожаловаться в управляющую компанию, затем в Роспотребнадзор и в суд. Как он пояснил NEWS.ru, лучше всего обратиться в прокуратуру. По мнению Сарбаева, этот орган «наиболее эффективно стимулирует управленцев от ЖКХ все-таки проявлять заботу о гражданах».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каком состоянии сегодня находится российская инфраструктура ЖКХ

В разговоре с NEWS.ru Олег Шеин отметил, что коммунальная инфраструктура в регионах страны стремительно ветшает. По его словам, в 2017 году системы водоснабжения в среднем по стране были изношены на 42%, а в 2021 году (более свежих данных пока нет) — уже на 44%; износ канализации с 28% в 2017 году вырос до 40%, а систем теплоснабжения — с 47% до 65%.

«Проблема стремительно нарастает, причем, что симптоматично, даже в Москве и Московской области, в которых денег, в отличие от большинства регионов, гораздо больше», — высказал мнение Шеин.

О нарастающем износе в системе ЖКХ говорит и председатель общественной организации «Общественный контроль в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области» Валерий Мамчур.

«Инфраструктура ветшает, это факт. Плюс ко всему, у нас процветает практика экстренных ремонтов: только тогда, когда случается авария. Проводить капитальный ремонт очень дорого», — отметил в беседе с NEWS.ru Мамчур.

Он также предположил, что существующие котельные слабо модернизируются, многие из них в регионах еще работают на угле.

По мнению Олега Шеина, в идеале ежегодно должны заменяться 4% коммунальных сетей, но этого не происходит. Согласно приведенным им данным, канализационная инфраструктура заменяется в среднем на 0,6%, теплотрассы — примерно на 2%.

Шеин добавил, что за последние семь лет финансирование коммунальной инфраструктуры увеличилось с 1,2% ВВП до 1,7% ВВП. «Очевидно, что этого недостаточно, плюс не стоит скидывать со счетов и коррупционный фактор. В сфере ЖКХ коррупция по-прежнему сильна», — считает Шеин.

Из-за чего проблемы в сфере ЖКХ

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина называет россиян «заложниками состояния жилищных коммуникаций». По ее словам, с тех пор как государство фактически ушло из сферы ЖКХ, «риски оказались на грани жизни и смерти».

«Главное в системе ЖКХ отнюдь не комфорт, а безопасность, она на первом месте. Однако именно с ней сегодня связаны основные проблемы. В коммунальную отрасль просто-напросто не инвестируют», — высказала мнение в разговоре с NEWS.ru Москвина.

По ее словам, многие небольшие котельные теперь в частной собственности, однако их обслуживание очень дорогое, и «новые собственники просто не тянут».

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