Общество

Тёплую и дождливую погоду пообещали москвичам в понедельник

09:43, 04 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачность, небольшие дожди и местами грозы ожидаются в столичном регионе 4 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днём столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 16–21 градуса.

Синоптик уточнил, что скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с, атмосферное давление — 745 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тёплая весенняя погода продержится в Москве до среды, 6 мая, затем температура существенно понизится.

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