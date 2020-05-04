Тёплую и дождливую погоду пообещали москвичам в понедельник

https://static.news.ru/photo/302fb4a8-8dd3-11ea-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачность, небольшие дожди и местами грозы ожидаются в столичном регионе 4 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днём столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 16–21 градуса.

Синоптик уточнил, что скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с, атмосферное давление — 745 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тёплая весенняя погода продержится в Москве до среды, 6 мая, затем температура существенно понизится.