https://static.news.ru/photo/9a50d150-c187-11e9-9a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в столичном регионе 18 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, днём столбики термометров покажут до 22 градусов тепла.

Сегодня погоду в Москве продолжит определять циклонический вихрь. Постепенно смещаясь к северу и заполняясь, он оставит регион в своей тёплой части, — рассказал он.

Синоптик добавил, что во второй половине дня местами пройдёт дождь. Количество осадков составит около двух-четырёх мм. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление опустится ниже нормы — до 744 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, сотрудники Центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.