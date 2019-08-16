Облачная погода с прояснениями прогнозируется в столичном регионе 18 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, днём столбики термометров покажут до 22 градусов тепла.
Сегодня погоду в Москве продолжит определять циклонический вихрь. Постепенно смещаясь к северу и заполняясь, он оставит регион в своей тёплой части, — рассказал он.
Синоптик добавил, что во второй половине дня местами пройдёт дождь. Количество осадков составит около двух-четырёх мм. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление опустится ниже нормы — до 744 мм ртутного столба, передаёт
Как ранее писал News.ru, сотрудники Центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.