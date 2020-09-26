Twitter скрыл аккаунт агентства РИА Новости из поиска

https://static.news.ru/photo/0d8cb6d6-0159-11eb-b549-fa163e074e61_660.jpg Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страница российского информагентства РИА Новости была скрыта из поисковой выдачи социальной сети Twitter.

Новые пользователи не смогут найти аккаунт ни в других странах, ни в России, сообщает агентство.

В РИА Новости подобные меры назвали «очередным шагом по контролю российского инфополя».

Ранее подобные меры были предприняты в адрес аккаунтов RT и Sputnik.

Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения, — заявили в пресс-служба «Россия сегодня».

Ранее Twitter сообщал, что будет присваивать аккаунтам СМИ под контролем властей разных стран специальную маркировку.

У «Голоса Америки» или «Радио Свобода» подобной отметки вы не найдёте. Зато в личном аккаунте Маргариты Симоньян есть пометка «Государственное издание». Это такие равноправие и справедливость. И, конечно, правильная «свобода слова», куда же без неё. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор, — отметили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку аккаунтов российских СМИ в соцсетях элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны.