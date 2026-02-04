Творожная масса, какао и корица — закручиваю рулетиком. Печенье «Зебра»: два вкуса в одном, нежное внутри

Беру мягкую творожную массу, ароматное какао и тёплую корицу — создаю полосатый десерт за несколько минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для красивого и аппетитного угощения к любому чаепитию.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, тающее во рту творожное тесто с изящными чередующимися полосками шоколадного и ванильного вкуса с лёгким пряным оттенком.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творожной массы или мягкого творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 2 ст.л. какао, 1 ч.л. корицы, щепотка соли. Масло размягчите, смешайте с творожной массой, добавьте муку и соль, быстро замесите гладкое тесто. Разделите его на две части. В одну часть вмешайте какао, в другую — корицу. Каждый пласт раскатайте в прямоугольник, положите один на другой и плотно сверните в рулет. Заверните в плёнку и уберите в холод на 30 минут. Нарежьте острым ножом на кружочки толщиной 1 см, выложите на противень. Выпекайте при 180°C 15-20 минут до лёгкого румянца.

