Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:00

Творожная масса, какао и корица — закручиваю рулетиком. Печенье «Зебра»: два вкуса в одном, нежное внутри

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру мягкую творожную массу, ароматное какао и тёплую корицу — создаю полосатый десерт за несколько минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для красивого и аппетитного угощения к любому чаепитию.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, тающее во рту творожное тесто с изящными чередующимися полосками шоколадного и ванильного вкуса с лёгким пряным оттенком.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творожной массы или мягкого творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 2 ст.л. какао, 1 ч.л. корицы, щепотка соли. Масло размягчите, смешайте с творожной массой, добавьте муку и соль, быстро замесите гладкое тесто. Разделите его на две части. В одну часть вмешайте какао, в другую — корицу. Каждый пласт раскатайте в прямоугольник, положите один на другой и плотно сверните в рулет. Заверните в плёнку и уберите в холод на 30 минут. Нарежьте острым ножом на кружочки толщиной 1 см, выложите на противень. Выпекайте при 180°C 15-20 минут до лёгкого румянца.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Общество
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Общество
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Общество
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса
Семья и жизнь
Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Семья и жизнь
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
рецепты
творог
печенье
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.