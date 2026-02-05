Юристы озвучили самые популярные схемы мошенников к 14 февраля Юрист Сабитова: аферисты к 14 февраля крадут деньги под видом доставки цветов

Мошенники активизируют схемы обмана, используя романтический настрой людей ко Дню святого Валентина, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Евгения Сабитова. По ее словам, самыми популярными способами являются фейковые доставки цветов и подарков, а также сайты с ложными акциями.

Целью злоумышленников является получение доступа к банковским счетам и данным карт. Эксперт отметила, что подобные схемы повторяются ежегодно с пиком активности за неделю до праздника.

К самым популярным схемам мошенничества относятся фейковые доставки цветов или подарков. В такой схеме якобы курьер просит смс-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или порталу госуслуг, — отметила Сабитова.

Другой распространенной схемой стало создание фальшивых сайтов. На них отображаются весьма привлекательные цены на букеты и подарки. Однако после оплаты товара мошенники получают данные банковской карты клиента, что приводит к финансовым потерям.

Юрист посоветовала в праздничные дни проявлять особую бдительность. Не стоит сообщать никому коды из SMS и совершать покупки только на проверенных и официальных площадках.

Ранее полиция задержала преступников, которые обманывали детей в онлайн-играх и крали деньги их родителей. Подозреваемые, житель Бийска и москвичка, воровали средства, используя популярные игровые чаты.