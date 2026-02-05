Фон дер Ляйен сделала спорное заявление о помощи ЕС Украине

Финансовая помощь Украине от Европейского союза якобы укрепит военные и дипломатические позиции страны, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в социальной сети X. Такими словами она приветствовала решение о предоставлении Киеву кредита в размере €90 млрд (9,45 трлн рублей), назвав его мощным символом солидарности.

Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в €90 млрд <…>. Это мощный символ нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Наша поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров, — уточнила Фон дер Ляйен.

Решение о выделении кредита на период 2026-2027 годов было политически принято на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. В среду Совет ЕС официально сообщил о принятии обязательств по обслуживанию этого кредита.

Согласно условиям, Киев будет обязан закупать вооружения и военную технику преимущественно у европейских компаний. Исключения из этого правила могут быть согласованы отдельно, но только при условии выполнения жестких требований по борьбе с коррупцией и соблюдению верховенства права.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Киеву загонит в долги детей и внуков жителей страны. Политик уточнил, что не позволит взвалить бремя поддержки Украины на плечи его сограждан и не станет отправлять Киеву солдат, оружие или деньги.