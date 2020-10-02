Туры с кешбэком снова начнут продавать 15 октября

https://static.news.ru/photo/8e841fac-04ad-11eb-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очередной этап программы возврата части от суммы стоимости поездки по России стартует 15 октября. Он продлится полтора месяца. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

С 15 октября стартует второй этап туристического кешбэка. С этого момента и влоть до 5 декабря в течение более 1,5 месяца все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы, — приводит слова Догузовой ТАСС.

Программа туристического кешбэка продлена до 10 января 2021 года. Такое решение принято на правительственном уровне. Для страны и россиян это новый этап развития программы. Кешбэк будет начисляться на карту «Мир», которой, согласно правилам программы, должна быть оплачена поездка.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее в Ассоциации туроператоров оценили продление туристического кешбэка.