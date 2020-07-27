Туристам в Дагестане запретили открытую одежду

https://static.news.ru/photo/6e4e96a0-d009-11ea-9173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luke White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дресс-код ввели в Суланском каньоне Дагестана. Туристам запретили носить шорты и купальники.

Местные жители жаловались на внешний вид путешественников, передаёт «Национальный акцент». 14 июля Муфтият республики призвал гостей учитывать «ментальность региона».

Наш край всегда славился своим гостеприимством и радушием, давайте относиться друг к другу с уважением, а также чтить традиции и устои места своего пребывания, — заявил представитель Муфтията Шамиль Алиханов.

Затем, по данным Mash, на территории достопримечательности появилась табличка с требованием отказаться от открытой одежды. Туристы с пониманием отнеслись к требованию. При этом мнение местных жителей разделилось: часть из них поддержали правило, другие говорят, что каждый может ходить так, как хочет.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос, стоит ли для поддержки туристической отрасли России «придержать открытие границ» (их закрыли из-за пандемии). По мнению главы правительства, лучше для этой цели заняться улучшением инфраструктуры.