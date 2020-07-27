Туристам в Дагестане запретили открытую одежду

Дресс-код ввели в Суланском каньоне Дагестана. Туристам запретили носить шорты и купальники.
Местные жители жаловались на внешний вид путешественников,
Наш край всегда славился своим гостеприимством и радушием, давайте относиться друг к другу с уважением, а также чтить традиции и устои места своего пребывания, — заявил представитель Муфтията Шамиль Алиханов.
Затем, по данным Mash, на территории достопримечательности
Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос, стоит ли для поддержки туристической отрасли России «придержать открытие границ» (их закрыли из-за пандемии). По мнению главы правительства, лучше для этой цели заняться улучшением инфраструктуры.
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