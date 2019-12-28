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Уходящий год выдался для многих непростым. По прогнозам астролога Уйгур Гюра из Анкары, 2019 год был лишь одним фрагментом, а завершение того, что происходило и было пережито, произойдёт в 2020-м.

Изменения, которые в прошлом году могли причинять нам боль, мы должны будем принять в этом году. Незавершившийся процесс изменений протекает болезненно, но как бы ни было больно, человек воспринимает это как должное, после чего наступает спокойствие, — приводит его слова газета Milliyet.

Что касается мира в целом, то 2020 год сулит проблемы с засухой и чистой водой. Из-за этого представители государств будут проводить частые встречи. Помимо этого, Гюр прогнозирует проблемы в экономическом секторе.

В мире случится экономический спад, а доллар будет востребован только этой зимой, — пояснил астролог.

По его словам, те кто будут инвестировать в американскую валюту в первые месяцы 2020 года, получат краткосрочную прибыль, а затем наступит «глобальный кризис доллара». Однако Гюр предрекает США тяжёлые времена и ослабление позиций на мировой арене из-за попыток влияния на другие страны.

Америка, Россия и Китай и в 2020 году будут всячески демонстрировать мировому сообществу свою силу, а между Вашингтоном и Пекином возникнет «колоссальная напряжённость».

Как писал NEWS.ru, в 2020 году россияне будут испытывать сложности в наступающем 2020 году Белой Металлической Крысы из-за движения Марса, Венеры и Меркурия.