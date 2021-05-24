Турция готова отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян

https://static.news.ru/photo/e566aa1a-bc77-11eb-9322-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков / Global Look Press

Обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов в Турции может быть отменено. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства, в России успешно справляются с пандемией. При этом количество заболевших сокращается, а количество вакцинированных граждан с каждым днём увеличивается.

Надеюсь, мы скоро перейдём на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде), — цитирует Эрсоя агентство.

По словам главы ведомства, в Турции развиты центры ПЦР-тестирования и республика может проводить тестирование прямо в отелях. В прошлом году это уже было реализовано.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.

Ранее сообщалось, что турецкие власти предложили России модель создания условий для безопасного туризма, которая ранее использовалась Анкарой по отношению к ФРГ. Она предполагает, что авиаперелёты между странами возобновляются, но в первую очередь речь идёт о курортах.