Турция предложила России создать условия для безопасного туризма

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Турецкие власти предложили России модель создания условий безопасного туризма. Ранее она использовалась Анкарой по отношению к ФРГ. Данная модель предполагает, что авиаперелёты между странами возобновляются, но в первую очередь речь идёт о курортах. Об этом 24 мая в разговоре с журналистами сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Его слова передаёт РИА Новости.

По его словам, в основном туристы отправляются отдыхать в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. На территории этих курортов ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 на 50% ниже среднего показателя по стране. К тому же все отели там работают по принципу «Всё включено».

Министр заявил, что авиасообщение в дальнейшем может быть расширено. Сделано это будет по мере удовлетворения требований Москвы. Германия с Турцией уже использовали подобную систему, и она оказалась крайне успешной.

Конечно, всё зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им, — сказал Мехмет Нури Эрсой.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией.

Ранее стало известно, что запрет на авиасообщение между Россией и Турцией может быть снят 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Представителям Турции, которые приезжали в Москву на переговоры, не удалось договориться о возобновлении полётов в полном объёме со 2 июня.