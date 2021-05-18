Журналисты узнали дату возобновления полётов в Турцию

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Запрет на авиасообщение между Россией и Турцией может быть снят 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Представителям Турции, которые приезжали в Москву на переговоры, не удалось договориться о возобновлении полётов в полном объёме со 2 июня. Один из членов турецкой делегации, министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой рассказал, что российская сторона позитивно оценила предложение о возврате перелётов, но власти РФ попросили представить им «немного времени» на оценку ситуации с коронавирусом на территории Турции.

17 мая Москву посетили представители Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем. Также в составе делегации были представитель президента Турции Ибрагимом Калином и замглавы Минздрава Толгой Толунаем.

Накануне другой турецкий чиновник рассказал журналистам, что россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию не раньше середины июля.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией. Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.