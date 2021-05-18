Журналисты узнали дату возобновления полётов в Турцию

Запрет на авиасообщение между Россией и Турцией может быть снят 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
Представителям Турции, которые приезжали в Москву на переговоры,
17 мая Москву посетили представители Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем. Также в составе делегации были представитель президента Турции Ибрагимом Калином и замглавы Минздрава Толгой Толунаем.
Накануне другой турецкий чиновник рассказал журналистам, что россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию не раньше середины июля.
Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией. Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.