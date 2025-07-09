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09 июля 2025 в 18:51

Тунец в деле: диетический салат — вкусно и без лишних калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люблю готовить легкие и полезные блюда, особенно когда хочется чего-то свежего и быстрого. Этот диетический салат с тунцом — именно такой: простой, сытный и очень вкусный.

Ингредиенты: тунец в собственном соку — 100 г, картофель — 80 г, морковь — 70 г, яйцо — 1 шт., зелёный лук — 10 г, натуральный йогурт — 40 г, русская горчица — 5 г, соль — по вкусу.

Сначала отвариваю овощи и яйцо, остужаю. Для соуса смешиваю йогурт с горчицей и солью. Тунец выкладываю первым слоем, сверху — зелёный лук, затем натёртые белок, морковь и картофель, каждый промазываю соусом. Желток посыпаю сверху. Дам салату немного настояться в холодильнике — и наслаждаюсь лёгким, сочным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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