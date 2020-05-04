Тульская область ввела масочный режим из-за COVID-19

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Губернатор Алексей Дюмин обязал жителей Тульской области носить медицинские маски на улице, в транспорте, общественных местах и любых помещениях общего пользования.

До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях, — цитирует РИА Новости постановление правительства.

По информации издания, до 6 мая минтруда Тульской области определит перечень граждан, которые бесплатно получат маски, а областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку и Росздравнадзор начнут проверять наличие масок и цены на средства индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, благодаря утверждённым 1 апреля поправкам в законы, регулирующие действия властей при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, рекомендации глав регионов в документах о введении режимов повышенной готовности стали обязательными для исполнения. Нарушителей начали наказывать административными штрафами.