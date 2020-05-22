Трутнев потребовал взять под контроль деятельность обсерватора в Хабаровске

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Полпред главы РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев потребовал от коллег проверить работу обсерватора компании «Газрегион» в Хабаровске и взять ситуацию под контроль совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой.

На условия жизни своего отца в учреждении пожаловалась россиянка из Краснодарского края. В обращении к чиновнику говорилось о скученности находящихся на изоляции граждан и о нехватке средств индивидуальной защиты.

Нужно сделать всё возможное, чтобы места работы не стали источниками заражения коронавирусом. Обеспечить безопасность своих сотрудников и привлеченных специалистов на рабочих местах, во время нахождения в обсерваторах, — говорится на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востоке и Арктики.

Федеральный бюджет может взять на себя финансирование по содержанию граждан в обсерваторах, если у них подозревают коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Подобные случаи могут приравнять к страховым.

В России на 22 мая общее число заболевших достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер многие семьи в России существенно потеряли в доходах, а некоторые даже оказались за чертой бедности.

В связи с этим общественники, представляющие интересы многодетных семей, обратились к государству с просьбой о введении дополнительных мер финансовой поддержки.