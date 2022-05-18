Трудовое воспитание предложили вернуть в российских школах

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты госсовета Удмуртии обратились к Госдуме с инициативой возродить трудовое воспитание в школах. В обращении они сослались на позитивный опыт советской школы по воспитанию любящего труд общества, пишет «Коммерсант».

Удмуртские депутаты предложили вернуть в школы мастерские, производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. Парламентарии поддержали поправки к закону об образовании об исключении такой нормы как «образовательная услуга».

К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг, — говорится в обращении.

В своей инициативе о возрождении трудового воспитания школьников депутаты указали, труд — главное средство «развития психики и нравственных установок личности». Правильно организованный трудовой процесс «формирует трудолюбие, коллективизм, дисциплинированность, инициативность», говорится в обращении.

Инициатива принадлежит фракции «Единая Россия» в Госсовете. Парламентарии ссылаются на то, что школьников перестали привлекать даже к элементарному труду — уборке в классе, дежурству в столовой. В сельской местности ученики больше не работают на пришкольном участке, что в прошлом было основой трудового воспитания. В обращении предлагается разработать нормативные акты на федеральном уровне для выстраивания системы трудового воспитания в школах и обязательного участия школьников в общественно полезном труде.

Ранее сообщалось, что в России собираются создать аналог пионерского движения СССР. Об этом могут объявить 19 мая, на «Большом школьном пикнике», куда съедутся более тысячи детей из 85 регионов страны.