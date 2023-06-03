«Троицу» Рублева выставят в храме Христа Спасителя на год Патриарх Кирилл: «Троица» Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Храм Христа Спасителя

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в столичном храме Христа Спасителя в течение года, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, передает ТАСС. По его словам, после этого икону вернут на историческое место в лавру.

Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место, — сказал он.

Ранее сообщалось, что 4 июня «Троицу» переместят в храм Христа Спасителя. Икона, созданная в 1425 году, по решению президента России Владимира Путина передается РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что сроки реставрации «Троицы» после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее. При этом эксперт призвал исключить контакт людей с иконой во время ее нахождения в храме ради безопасности памятника российской иконописи.