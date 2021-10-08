Трое морпехов из охраны посольства США в Москве украли рюкзак в баре

Три сотрудника посольства США в Москве подозреваются в краже рюкзака у россиянина в одном из московских баров. МИД России просит лишить их дипломатического статуса, чтобы привлечь к уголовной ответственности, сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает «Интерфакс».

В одном из баров Москвы 18 сентября трое молодых американцев из посольства США в состоянии алкогольного опьянения украли рюкзак у россиянина. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Им грозит лишение свободы до пяти лет, — цитирует сообщение агентство.

Злоумышленниками оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Хозяин написал заявление о краже и оценил ущерб в 15 тысяч рублей.

В американское посольство направлена нота о совершенном сотрудниками американской дипмиссии в Москве преступлении с требованием лишения их дипломатического иммунитета для привлечения к уголовной ответственности. Если этого не произойдёт, то подозреваемы должны будут покинуть страну. Скорее всего, так и произойдёт, считает источник.

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