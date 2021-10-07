Триста россиян застряли в Турции из-за задержки чартерного рейса

Триста российских туристов из Тюмени должны были 12 часов оставаться в турецком аэропорту из-за задержки чартерного рейса авиакомпании Royal Flight. Об этом рассказали сами путешественники, сообщает URA.RU.
По словам тюменки Евгении Кузьминой, из отеля туристов
Нам не давали ни воды, ни еды, не пожалели даже детей, — рассказала туристка.
Люди, по её словам, находились в небольшом помещении в духоте, многие дети плакали.
Мы звонили на горячую линию Royal Flight. Нам отвечали, что нужно искать представителя в аэропорту. Но там его просто не было! Мы просили местных турецких сотрудников дать воды хотя бы детям, но те говорили, что пока не будет указаний из России, они ничего делать не будут, — рассказала женщина.
Когда был подан самолёт, пассажиры тоже не смогли улететь. Борт разогнался, затем затормозил по причине неисправности. У людей снова началась истерика.
Нас опять отправили в аэропорт. Спустя ещё два часа объявили, что можно лететь. Около 20 человек испугались и отказались. Тогда им заявили, что выбираться из Турции им придётся за свой счёт, — говорит россиянка.
Пассажирам пришлось ждать, пока выгрузят багаж тех, кто отказался садиться на борт, и только после этого самолёт вылетел из аэропорта.
Ранее сообщалось, что общественники просят Минтранс ограничить полёты компаний «Якутия» и «Уральские авиалинии» на фоне массовых задержек рейсов. Соответствующее обращение направил в Минтранс председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.