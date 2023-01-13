Трихолог объяснила, чем чревато окрашивание волос в подростковом возрасте Трихолог Егорова: окрашивание в подростковом возрасте может вызвать аллергическую реакцию

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Окрашивание волос в детском или подростковом возрасте может быть так же опасно, как и для взрослых, однако если мастер делает свою работу профессионально, никаких проблем с волосами не будет, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова. Она отметила, что и у взрослых, и у детей может появиться аллергическая реакция на краску, а также кожный дерматит.

Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13-15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция, — подчеркнула Егорова.

Перед походом в салон красоты трихолог рекомендовала заранее проверить его по лицензиям, отзывам и рекомендациям. Если он соответствует необходимым требованиям, где соблюдены все правила и используются хорошие краски, то никаких проблем быть не должно. Однако если краситься самим и в плохом салоне, не соблюдая инструкцию, то могут возникнуть различные проблемы, в частности начнут отваливаться волосы возле корней.

Ранее доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова заявила NEWS.ru, что в случае выпадения волос на нервной почве нужно снизить уровень стресса физическими нагрузками. По ее словам, сохранить шевелюру могут помочь расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова. Специалист добавила, что если же выпадение волос довольно обильное, то в этом случае можно накладывать различные раздражающие маски, например с красным перцем в составе.