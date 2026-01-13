Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек

Если в доме жёсткая вода, знакомая проблема появляется очень быстро: жёлтые подтеки, известковый налёт и неприятный запах, который не берут даже дорогие средства. Магазинные блоки для унитаза стоят недёшево и заканчиваются за считанные недели. А вот этот домашний способ работает дольше и обходится буквально в копейки. Опытные хозяйки давно делают очищающие шарики сами. По действию они ничуть не хуже покупных, а иногда и эффективнее — особенно против застарелого налёта и камня.

Что понадобится: стиральный порошок, лимонная кислота, зубная паста, эфирное масло с любимым ароматом.

Берём 4 столовые ложки самого обычного стирального порошка и добавляем 25 г лимонной кислоты. Туда же выдавливаем 1 столовую ложку зубной пасты — она будет «склеивать» смесь. В конце капаем 5–7 капель эфирного масла. Всё тщательно перемешиваем до однородной массы. Работая в перчатках, формируем небольшие плотные шарики и оставляем их подсохнуть на 2–3 часа. За это время они затвердеют и станут удобными в использовании. Как применять: положите 2–3 шарика в блок для унитаза или используйте старый контейнер от магазинного средства. Подвесьте его в чаше — и дальше всё будет происходить автоматически. При каждом смыве порошок мягко очищает поверхность, лимонная кислота растворяет известковый налёт, а паста и эфирное масло обеспечивают свежесть и приятный аромат.

