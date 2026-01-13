Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:05

Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если в доме жёсткая вода, знакомая проблема появляется очень быстро: жёлтые подтеки, известковый налёт и неприятный запах, который не берут даже дорогие средства. Магазинные блоки для унитаза стоят недёшево и заканчиваются за считанные недели. А вот этот домашний способ работает дольше и обходится буквально в копейки. Опытные хозяйки давно делают очищающие шарики сами. По действию они ничуть не хуже покупных, а иногда и эффективнее — особенно против застарелого налёта и камня.

Что понадобится: стиральный порошок, лимонная кислота, зубная паста, эфирное масло с любимым ароматом.

Берём 4 столовые ложки самого обычного стирального порошка и добавляем 25 г лимонной кислоты. Туда же выдавливаем 1 столовую ложку зубной пасты — она будет «склеивать» смесь. В конце капаем 5–7 капель эфирного масла. Всё тщательно перемешиваем до однородной массы. Работая в перчатках, формируем небольшие плотные шарики и оставляем их подсохнуть на 2–3 часа. За это время они затвердеют и станут удобными в использовании. Как применять: положите 2–3 шарика в блок для унитаза или используйте старый контейнер от магазинного средства. Подвесьте его в чаше — и дальше всё будет происходить автоматически. При каждом смыве порошок мягко очищает поверхность, лимонная кислота растворяет известковый налёт, а паста и эфирное масло обеспечивают свежесть и приятный аромат.

Ранее мы рассказывали, зачем в раковине лист бумаги и стакан. Гениальный лайфхак хозяек.

Проверено редакцией
Читайте также
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Общество
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Конденсат на бачке унитаза — прощай! Рабочий лайфхак для сухого санузла
Общество
Конденсат на бачке унитаза — прощай! Рабочий лайфхак для сухого санузла
Биотехнолог объяснила, почему в стиральной машине появляется плесень
Общество
Биотехнолог объяснила, почему в стиральной машине появляется плесень
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Москва
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле
Общество
Над окном между ванной и кухней в хрущевках все смеялись, а сегодня локти кусаем: вот зачем оно было нужно на самом деле
унитазы
уборки
ванная
лайфхаки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.