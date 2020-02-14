https://static.news.ru/photo/75642922-4f22-11ea-88ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Руководство Третьяковской галереи не планирует организовать дезинфекцию от коронавируса. Музей собирается обработать помещения от грызунов — мышей и крыс, рассказали представители учреждения.

Данная информация взята с сайта госзакупок. На данный момент никаких подробностей нет, в галерее ничего не проходит, всё спокойно, — цитирует Третьяковку РИА Новости.

Информация о якобы дезинфекции из-за коронавируса появилась накануне в социальных сетях. По предварительным данным, обработать планировалось все помещения галереи.

О вспышке нового коронавируса в провинции Хубэй (КНР) стало известно в декабре 2019 года. По состоянию на утро 14 февраля зарегистрировано уже 65 тысяч заражённых (по новой методике, которую решили применять в КНР, в это число стали включать и людей с подозрением на вирус, чей диагноз пока не подтверждён). Свыше 1300 человек умерли, более 6,8 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что инфицированы COVID-19 оказались порядка 1700 китайских врачей, которые общались с пациентами. 6 февраля стало известно, что умер доктор из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации.