Треть россиян заявили, что не употребляют алкоголь

По данным ВЦИОМа, алкоголь в стране хотя бы иногда употребляют две трети населения (69%), а 31% опрошенных заявили, что не пьют ничего алкогольного. При этом 88% жителей страны знают о существовании проблемы с нелегальным алкоголем, несмотря на все попытки властей и работу системы контроля. Половина россиян (54%) полагают, что найти место, где можно приобрести нелегальный алкоголь, легко, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По мнению россиян, самые популярные алкогольные напитки в нашей стране — водка (59%), пиво (48%), вино и шампанское (21%), а также самогон (19%) и коньяк (15%), — говорится на сайте ВЦИОМа.

Водку считают популярной все возрастные группы (56–62%), в пиво — чаще молодёжь и люди среднего возраста (60–62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29–46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодёжи (26%).

Абсолютное большинство (91%) россиян считают, что нелегальный алкоголь опасен для жизни. За последние три года 19% опрошенных сталкивались с нелегальной водкой, 15% — с шампанским, 14% — с коньяком, по 6% сталкивались с нелегальными виски и пивом.

При этом более четверти россиян (27%) полагают, что смогут отличить контрафакт.

Более половины россиян (72%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь дешевле легального, только 16% так не считают. Каждый четвертый россиянин (27%) полагает, что сейчас на рынке больше нелегального алкоголя, чем легального, половина россиян (49%) убеждены, что легального алкоголя на рынке больше.

Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального. Не согласны с ними 68%.

Согласно последнему исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), объём нелегальной пивной продукции в России в первом полугодии 2021 года увеличился до 14% из-за открытия границ. По мнению специалистов, это может привести к потерям бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво на уровне 26–27 млрд рублей.